Jonah Husseck kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonah Husseck Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonah Husseck adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonah Husseck Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonah Husseck 26 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonah Husseck Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elfer-Rat yapmaktadır. Jonah Husseck, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Borussia Dortmund U19 futbol takımında oynamaktadır. Borussia Dortmund U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jonah Husseck'nin Borussia Dortmund U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jonah Husseck Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonah Husseck futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Temmuz 2019 yılında B. Dortmund U16

1 Temmuz 2020 yılında B. Dortmund U17

1 Temmuz 2021 yılında B. Dortmund U19

Jonah Husseck Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonah Husseck şuan Borussia Dortmund U19 takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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