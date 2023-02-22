Jonah James kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonah James Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Jonah James kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jonah James ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.