Jonah James kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonah James Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonah James adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jonah James Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jonah James {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jonah James Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jonah James, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Niger Tornadoes futbol takımında oynamaktadır. Niger Tornadoes takımına - tarihinde katılmıştır. Jonah James'nin Niger Tornadoes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jonah James Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jonah James Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jonah James şuan Niger Tornadoes takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.
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