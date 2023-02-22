Jonas Hakkinen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Hakkinen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonas Hakkinen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonas Hakkinen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonas Hakkinen 21 Mart 1999 tarihinde Vancouver şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Finlandiya,Kanada uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonas Hakkinen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jonas Hakkinen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cork City FC futbol takımında oynamaktadır. Cork City FC takımına 7 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Jonas Hakkinen'nin Cork City FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Jonas Hakkinen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonas Hakkinen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonas Hakkinen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonas Hakkinen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında VPS

22 Ocak 2020 yılında FC Haka

7 Mart 2021 yılında Cork City

Jonas Hakkinen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonas Hakkinen şuan Cork City FC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Jonas Hakkinen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Finlandiya U21 takımında 6 numaralı formasıyla 6 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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