Jonas Kneifel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Kneifel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonas Kneifel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonas Kneifel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonas Kneifel 28 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jonáš Kneifel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonas Kneifel Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jonas Kneifel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Slavia Prag B futbol takımında oynamaktadır. SK Slavia Prag B takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Jonas Kneifel'nin SK Slavia Prag B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jonas Kneifel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonas Kneifel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonas Kneifel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonas Kneifel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Temmuz 2017 yılında SK Slavia U17

1 Temmuz 2019 yılında SK Slavia U19

1 Temmuz 2020 yılında Slavia Prag B

18 Şubat 2022 yılında Vlasim

30 Haziran 2022 yılında Slavia Prag B

Jonas Kneifel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonas Kneifel şuan SK Slavia Prag B takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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SK Bystřian Kunčice (2008 - 2009)FC Hradec Králové (2009 - 2017)SK Slavia Praha (2017 - 2020)

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