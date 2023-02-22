Jonas Mendes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Mendes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonas Mendes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonas Mendes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonas Mendes 20 Kasım 1989 tarihinde Cabienque şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Gine-Bissau,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Jonas Asvedo Mendes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonas Mendes Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Innova Sports Management yapmaktadır. Jonas Mendes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PS Kalamata futbol takımında oynamaktadır. PS Kalamata takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jonas Mendes'nin PS Kalamata ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jonas Mendes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonas Mendes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonas Mendes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonas Mendes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Amora FC

1 Temmuz 2011 yılında Beira-Mar

1 Ağustos 2013 yılında Atlético CP

1 Temmuz 2014 yılında Vianense

31 Ocak 2016 yılında Vizela

8 Ağustos 2016 yılında Salgueiros

1 Temmuz 2017 yılında Académico Viseu

16 Temmuz 2019 yılında Black Leopards

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

18 Şubat 2022 yılında APS Zakynthos

1 Temmuz 2022 yılında PS Kalamata

Jonas Mendes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonas Mendes şuan PS Kalamata takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jonas Mendes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Amora FC (2003-2007)

Gine-Bissau takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 51 maçta 0 gol atmıştır.

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