Jonas Mendes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Mendes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jonas Mendes kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jonas Mendes ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Jonas Mendes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Mendes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jonas Mendes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Mendes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonas Mendes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonas Mendes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonas Mendes 20 Kasım 1989 tarihinde Cabienque şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Gine-Bissau,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Jonas Asvedo Mendes şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonas Mendes Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Innova Sports Management yapmaktadır. Jonas Mendes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PS Kalamata futbol takımında oynamaktadır. PS Kalamata takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jonas Mendes'nin PS Kalamata ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jonas Mendes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonas Mendes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Jonas Mendes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonas Mendes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Amora FC

1 Temmuz 2011 yılında Beira-Mar

1 Ağustos 2013 yılında Atlético CP

1 Temmuz 2014 yılında Vianense

31 Ocak 2016 yılında Vizela

8 Ağustos 2016 yılında Salgueiros

1 Temmuz 2017 yılında Académico Viseu

16 Temmuz 2019 yılında Black Leopards

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

18 Şubat 2022 yılında APS Zakynthos

1 Temmuz 2022 yılında PS Kalamata

Jonas Mendes kimdir

Jonas Mendes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonas Mendes şuan PS Kalamata takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Amora FC (2003-2007)

Jonas Mendes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gine-Bissau takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 51 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jonas Mendes nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Son Haberler
Achilleas Gotsis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Achilleas Gotsis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Achilleas Gotsis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Achilleas Gotsis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sunday Anthony kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sunday Anthony Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sunday Anthony kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sunday Anthony Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sidney kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sidney Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sidney kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sidney Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Charles Henlong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charles Henlong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Charles Henlong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charles Henlong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Çok Okunanlar
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Türkiye'nin yeni BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal güven mektubunu Genel Sekreter’e sunan Önal, görevine başladı
Türkiye'nin yeni BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal güven mektubunu Genel Sekreter’e sunan Önal, görevine başladı
Bakan Soylu, Hatay depremindeki son durumu açıkladı: 6 vatandaş hayatını kaybetti, 18'i ağır 562 yaralı!
Bakan Soylu, Hatay depremindeki son durumu açıkladı: 6 vatandaş hayatını kaybetti, 18'i ağır 562 yaralı!
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir