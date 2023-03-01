Jonas Mukuna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Mukuna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonas Mukuna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jonas Mukuna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jonas Mukuna {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. İngiltere,Kongo DC uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jonas Mukuna Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Walsall futbol takımında oynamaktadır. FC Walsall takımına 5 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Jonas Mukuna'nin FC Walsall ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Jonas Mukuna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jonas Mukuna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Sutton Utd. U18
5 Eylül 2022 yılında FC Walsall
Jonas Mukuna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jonas Mukuna şuan FC Walsall takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Leyton Orient, Queens Park Rangers, Sutton United
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.