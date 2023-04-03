Jonas Theuerzeit kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Theuerzeit Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonas Theuerzeit adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonas Theuerzeit Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonas Theuerzeit 7 Ağustos 2002 tarihinde doğmuştur. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Jonas Hupert Theuerzeit şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonas Theuerzeit Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jonas Theuerzeit, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

VVV-Venlo U21 futbol takımında oynamaktadır. VVV-Venlo U21 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Jonas Theuerzeit'nin VVV-Venlo U21 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jonas Theuerzeit Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonas Theuerzeit isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonas Theuerzeit Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonas Theuerzeit futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında M'gladbach U17

1 Temmuz 2019 yılında VVV U19

1 Temmuz 2020 yılında VVV-Venlo U21

Jonas Theuerzeit Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonas Theuerzeit şuan VVV-Venlo U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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