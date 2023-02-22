Jonas Toro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Toro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonas Toro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonas Toro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonas Toro 30 Mayıs 1999 tarihinde Belém de São Francisco şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Jonas Gabriel Da Silva Nunes şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonas Toro Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Jonas Toro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

APO Levadiakos futbol takımında oynamaktadır. APO Levadiakos takımına 7 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Jonas Toro'nin APO Levadiakos ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jonas Toro Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jonastoro_/

Jonas Toro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonas Toro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jonas Toro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonas Toro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında São Paulo U20

9 Ağustos 2018 yılında Primavera

15 Ağustos 2018 yılında São Paulo U20

2 Mart 2019 yılında São Paulo

19 Mart 2021 yılında Sport Recife

12 Temmuz 2021 yılında São Paulo

16 Temmuz 2021 yılında Atlético-GO

31 Aralık 2021 yılında São Paulo

4 Ağustos 2022 yılında Panathinaikos

7 Eylül 2022 yılında APO Levadiakos

30 Haziran 2023 yılında Panathinaikos

Jonas Toro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonas Toro şuan APO Levadiakos takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Esporte Clube Primavera (2014-2016), São Paulo FC (2018–2019)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.