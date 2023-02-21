Jonas Vais kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Vais Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonas Vais adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonas Vais Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonas Vais 24 Kasım 1999 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jonáš Vais şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonas Vais Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Dynamo Ceske Budejovice futbol takımında oynamaktadır. SK Dynamo Ceske Budejovice takımına 28 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Jonas Vais'nin SK Dynamo Ceske Budejovice ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jonas Vais Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonas Vais isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonas Vais Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonas Vais futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Vik. Plzen B

19 Şubat 2018 yılında Domazlice

30 Haziran 2019 yılında Vik. Plzen B

16 Ağustos 2020 yılında 1.FK Příbram

27 Ocak 2021 yılında Vik. Plzen B

28 Ocak 2021 yılında C. Budejovice

8 Eylül 2022 yılında Vlasim

31 Aralık 2022 yılında C. Budejovice

Jonas Vais Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonas Vais şuan SK Dynamo Ceske Budejovice takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jonas Vais Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Viktoria Plzeň (2006 - 2017)

Çek Cumhuriyeti U19 takımında 17 numaralı formasıyla 4 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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