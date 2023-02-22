Jonathan Afolabi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Afolabi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Afolabi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Afolabi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Afolabi 14 Ocak 2000 tarihinde Dublin şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. İrlanda,Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Jonathan Swanson Afolabi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Afolabi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stonemountain Management yapmaktadır. Jonathan Afolabi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bohemian Football Club futbol takımında oynamaktadır. Bohemian Football Club takımına 5 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Jonathan Afolabi'nin Bohemian Football Club ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Jonathan Afolabi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jonathan9afolabi/

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Jonathan Afolabi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Afolabi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Jonathan Afolabi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Afolabi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Southampton U18

1 Temmuz 2018 yılında Southampton U23

21 Ağustos 2019 yılında Celtic Glasgow

27 Ocak 2020 yılında Dunfermline A.

30 Nisan 2020 yılında Celtic Glasgow

29 Eylül 2020 yılında Dundee FC

31 Mayıs 2021 yılında Celtic Glasgow

1 Temmuz 2021 yılında Celtic

2 Ağustos 2021 yılında Ayr United

10 Şubat 2022 yılında Celtic

11 Şubat 2022 yılında Airdrieonians

16 Mayıs 2022 yılında Celtic

5 Ağustos 2022 yılında Bohemians

Jonathan Afolabi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Afolabi şuan Bohemian Football Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jonathan Afolabi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Shamrock Rovers FC, St. Joseph´s Boys FC

İrlanda U21 takımında 9 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

İrlanda U19 takımında 9 numaralı formasıyla 2 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 6 gol atmıştır.

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