Jonathan Doyle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Doyle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Doyle adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Doyle Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Doyle 13 Şubat 2003 tarihinde Belfast şehrinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Doyle Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Carrick Rangers futbol takımında oynamaktadır. Carrick Rangers takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jonathan Doyle'nin Carrick Rangers ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jonathan Doyle Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Doyle isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonathan Doyle Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Doyle futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Carrick Rangers

Jonathan Doyle Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Doyle şuan Carrick Rangers takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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