Jonathan Flensborg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Flensborg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Flensborg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Flensborg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Flensborg 23 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Jonathan Timothy Flensborg şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Flensborg Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KICK OFF SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Proodeftiki Neolea futbol takımında oynamaktadır. Proodeftiki Neolea takımına 24 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jonathan Flensborg'nin Proodeftiki Neolea ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jonathan Flensborg Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Flensborg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonathan Flensborg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Flensborg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Sundbybergs IK

1 Ocak 2020 yılında Kungsängens IF

26 Ocak 2022 yılında Ast. Vlachioti

24 Temmuz 2022 yılında Proodeftiki

Jonathan Flensborg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Flensborg şuan Proodeftiki Neolea takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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