Jonathan Henly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Henly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Henly adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jonathan Henly Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jonathan Henly 15 Mart 1994 tarihinde Woking şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. İskoçya,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Jonathan Andrew Henly şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jonathan Henly Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Tonbridge Angels futbol takımında oynamaktadır. Tonbridge Angels takımına 1 Ağustos 2017 tarihinde katılmıştır. Jonathan Henly'nin Tonbridge Angels ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jonathan Henly Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
Jonathan Henly Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jonathan Henly futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2013 yılında Reading
31 Ekim 2013 yılında Aldershot
1 Ocak 2014 yılında Reading
10 Ocak 2014 yılında Oxford United
10 Mart 2014 yılında Reading
12 Eylül 2014 yılında Welling Utd.
31 Mayıs 2015 yılında Reading
20 Ağustos 2015 yılında Ipswich
1 Temmuz 2016 yılında Hemel
11 Kasım 2016 yılında Margate FC
11 Aralık 2016 yılında Hemel
1 Mart 2017 yılında Tonbridge
1 Mayıs 2017 yılında Hemel
1 Ağustos 2017 yılında Tonbridge
Jonathan Henly Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jonathan Henly şuan Tonbridge Angels takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.
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