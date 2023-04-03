Jonathan Lind kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Lind Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Lind adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jonathan Lind Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jonathan Lind 23 Kasım 2004 tarihinde doğmuştur. Danimarka,Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Jonathan Filho Lind Rasmussen şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jonathan Lind Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Midtjylland U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Midtjylland U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jonathan Lind'nin FC Midtjylland U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jonathan Lind Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jonathan Lind futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Skanderborg
1 Temmuz 2021 yılında Kjellerup IF
1 Temmuz 2022 yılında Midtjylland U19
Jonathan Lind Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jonathan Lind şuan FC Midtjylland U19 takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.
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