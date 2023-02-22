Jonathan Morsay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Morsay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jonathan Morsay kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jonathan Morsay ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jonathan Morsay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Morsay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jonathan Morsay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Morsay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Morsay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Morsay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Morsay 5 Ekim 1997 tarihinde Sundsvall şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Sierra Leone,İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Sahr Jonathan Morsay şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Morsay Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BHM Sports Agency yapmaktadır. Jonathan Morsay, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panetolikos GFS futbol takımında oynamaktadır. Panetolikos GFS takımına 6 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Jonathan Morsay'nin Panetolikos GFS ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jonathan Morsay Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Morsay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Jonathan Morsay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Morsay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Sundsvall U19

18 Ekim 2016 yılında GIF Sundsvall

13 Şubat 2019 yılında Brage

1 Aralık 2019 yılında GIF Sundsvall

29 Ocak 2020 yılında Chievo Verona

8 Şubat 2021 yılında FC Dinamo

30 Haziran 2021 yılında Chievo Verona

6 Ağustos 2021 yılında Panetolikos

Jonathan Morsay kimdir

Jonathan Morsay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Morsay şuan Panetolikos GFS takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

GIF Sundsvall

Jonathan Morsay Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sierra Leone takımında 25 numaralı formasıyla 24 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

İsveç U20 takımında 7 numaralı formasıyla 4 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Jonathan Morsay nereli

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