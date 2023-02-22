Jonathan Prosper kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Prosper Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Prosper adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jonathan Prosper Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jonathan Prosper {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jonathan Prosper Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dakkada FC futbol takımında oynamaktadır. Dakkada FC takımına - tarihinde katılmıştır. Jonathan Prosper'nin Dakkada FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jonathan Prosper Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jonathan Prosper Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jonathan Prosper şuan Dakkada FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.
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