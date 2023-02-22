Jonathan Tuffey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Tuffey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jonathan Tuffey kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jonathan Tuffey ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jonathan Tuffey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Tuffey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jonathan Tuffey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Tuffey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Tuffey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Tuffey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Tuffey 20 Ocak 1987 tarihinde Banbridge şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Jonathan Tuffey şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Tuffey Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jonathan Tuffey, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Crusaders FC futbol takımında oynamaktadır. Crusaders FC takımına 31 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Jonathan Tuffey'nin Crusaders FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jonathan Tuffey Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Tuffey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 675 Bin € kadar çıkmıştır.

Jonathan Tuffey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Tuffey futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Coventry U18

1 Temmuz 2005 yılında Coventry City

1 Temmuz 2006 yılında Partick Thistle

1 Temmuz 2010 yılında Inverness Cal.

1 Temmuz 2012 yılında St. Johnstone

1 Temmuz 2013 yılında Linfield

4 Mayıs 2015 yılında Glenavon

31 Ocak 2021 yılında Crusaders

Jonathan Tuffey kimdir

Jonathan Tuffey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Tuffey şuan Crusaders FC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

St Patrick's Boys Club, Lisburn Youth, Coventry City

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jonathan Tuffey nereli

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