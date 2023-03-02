Jonathon Page kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathon Page Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathon Page adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jonathon Page Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jonathon Page 6 Eylül 2001 tarihinde Chertsey şehrinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Jonathon Charles Page şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jonathon Page Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Farnborough FC futbol takımında oynamaktadır. Farnborough FC takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Jonathon Page'nin Farnborough FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.
Jonathon Page Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jonathon Page futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Fulham U18
1 Temmuz 2020 yılında Fulham U21
14 Şubat 2022 yılında Merstham
12 Mart 2022 yılında Fulham U21
1 Ağustos 2022 yılında Farnborough
31 Mayıs 2023 yılında Fulham U21
Jonathon Page Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jonathon Page şuan Farnborough FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.
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