Jong Hyun Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jong Hyun Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jong Hyun Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jong Hyun Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jong Hyun Lee 24 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 이종현 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jong Hyun Lee Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NEST yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Daejeon Hana Citizen futbol takımında oynamaktadır. Daejeon Hana Citizen takımına 3 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Jong Hyun Lee'nin Daejeon Hana Citizen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jong Hyun Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jong Hyun Lee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jong Hyun Lee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jong Hyun Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Chunnam D. U18

1 Ocak 2016 yılında Incheon Uni.

3 Ocak 2020 yılında Daejeon Hana C.

Jong Hyun Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jong Hyun Lee şuan Daejeon Hana Citizen takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Pohang Steelers U12 (포철동초등학교, -2009),Pohang Steelers U15 (포항제철중학교, 2010-2012),Jeonnam Dragons U18 (광양제철고등학교, 2013-2015)Incheon National University (인천대학교, 2016-2019)

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