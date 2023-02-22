Jonny Addis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonny Addis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonny Addis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonny Addis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonny Addis 27 Eylül 1992 tarihinde Newry şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Jonathan Addis şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonny Addis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jonny Addis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cliftonville FC futbol takımında oynamaktadır. Cliftonville FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jonny Addis'nin Cliftonville FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jonny Addis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonny Addis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jonny Addis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonny Addis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2009 yılında Carrick Rangers

1 Temmuz 2013 yılında Glentoran

1 Temmuz 2018 yılında Ballymena

1 Temmuz 2021 yılında Cliftonville

Jonny Addis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonny Addis şuan Cliftonville FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Ballyclare Comrades, Green Island Boys

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.