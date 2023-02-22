Jordan Flores kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Flores Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordan Flores adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordan Flores Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordan Flores 4 Ekim 1995 tarihinde Wigan şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Jordan Michael Flores şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordan Flores Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jordan Flores, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bohemian Football Club futbol takımında oynamaktadır. Bohemian Football Club takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jordan Flores'nin Bohemian Football Club ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Jordan Flores Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jordan Flores isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jordan Flores Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordan Flores futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Wigan U21

1 Temmuz 2015 yılında Wigan

30 Ocak 2017 yılında Blackpool

31 Mayıs 2017 yılında Wigan

18 Ağustos 2017 yılında FC Chesterfield

8 Mart 2018 yılında Wigan

9 Mart 2018 yılında Fylde

9 Nisan 2018 yılında Wigan

9 Ağustos 2018 yılında Östersund

1 Aralık 2018 yılında Wigan

25 Ocak 2019 yılında Dundalk FC

13 Ocak 2021 yılında Hull

1 Temmuz 2021 yılında Northampton

5 Ağustos 2021 yılında Hull

6 Ağustos 2021 yılında Northampton

31 Ocak 2022 yılında Bohemians

Jordan Flores Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordan Flores şuan Bohemian Football Club takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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