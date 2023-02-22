Jordan Forsythe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Forsythe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordan Forsythe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordan Forsythe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordan Forsythe 11 Şubat 1991 tarihinde Belfast şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordan Forsythe Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jordan Forsythe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Crusaders FC futbol takımında oynamaktadır. Crusaders FC takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Jordan Forsythe'nin Crusaders FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jordan Forsythe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jordan Forsythe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jordan Forsythe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordan Forsythe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ağustos 2013 yılında Bangor

1 Temmuz 2015 yılında Crusaders

Jordan Forsythe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordan Forsythe şuan Crusaders FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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