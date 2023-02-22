Jordan Gibson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Gibson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordan Gibson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordan Gibson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordan Gibson 23 Haziran 1995 tarihinde Donaghcloney şehrinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordan Gibson Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ballymena United futbol takımında oynamaktadır. Ballymena United takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jordan Gibson'nin Ballymena United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jordan Gibson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jordan Gibson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jordan Gibson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordan Gibson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Lurgan Celtic

1 Temmuz 2018 yılında Loughgall

11 Eylül 2020 yılında Carrick Rangers

1 Temmuz 2022 yılında Ballymena

Jordan Gibson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordan Gibson şuan Ballymena United takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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