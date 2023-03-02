Jordan Greenidge kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Greenidge Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordan Greenidge adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordan Greenidge Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordan Greenidge 5 Ocak 2000 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Jordan Neil Greenidge şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordan Greenidge Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jordan Greenidge, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hemel Hempstead Town futbol takımında oynamaktadır. Hemel Hempstead Town takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jordan Greenidge'nin Hemel Hempstead Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jordan Greenidge Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jordan Greenidge isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jordan Greenidge Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordan Greenidge futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Stoke U18

12 Temmuz 2018 yılında Omonia Lefkoşa

31 Ocak 2019 yılında CD Badajoz

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

4 Ağustos 2021 yılında Newport County

15 Ocak 2022 yılında Weymouth FC

8 Mart 2022 yılında Dartford

31 Mayıs 2022 yılında Weymouth FC

6 Temmuz 2022 yılında Hemel

19 Kasım 2022 yılında Tonbridge

8 Şubat 2023 yılında Hemel

Jordan Greenidge Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordan Greenidge şuan Hemel Hempstead Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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