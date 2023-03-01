Jordan Higgs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Higgs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordan Higgs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jordan Higgs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jordan Higgs 7 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jordan Higgs Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dover Athletic futbol takımında oynamaktadır. Dover Athletic takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jordan Higgs'nin Dover Athletic ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Jordan Higgs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jordan Higgs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Bromley
28 Ağustos 2020 yılında Dulwich Hamlet
1 Temmuz 2022 yılında Dover Athletic
Jordan Higgs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jordan Higgs şuan Dover Athletic takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.
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