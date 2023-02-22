Jordan Jenkins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Jenkins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jordan Jenkins kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jordan Jenkins ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jordan Jenkins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Jenkins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jordan Jenkins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Jenkins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordan Jenkins adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordan Jenkins Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordan Jenkins 28 Şubat 2000 tarihinde Belfast şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordan Jenkins Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jordan Jenkins, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dungannon Swifts futbol takımında oynamaktadır. Dungannon Swifts takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jordan Jenkins'nin Dungannon Swifts ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Jordan Jenkins Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jordan Jenkins isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Jordan Jenkins Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordan Jenkins futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Glenavon

22 Ocak 2021 yılında Carrick Rangers

31 Mayıs 2021 yılında Glenavon

14 Temmuz 2021 yılında Glentoran

5 Ağustos 2022 yılında Portadown

10 Ocak 2023 yılında Glentoran

31 Ocak 2023 yılında Dungannon

31 Mayıs 2023 yılında Glentoran

Jordan Jenkins kimdir

Jordan Jenkins Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordan Jenkins şuan Dungannon Swifts takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ridgeway Rovers FC, Glenavon FC

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jordan Jenkins nereli

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