Jordan Mceneff kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Mceneff Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordan Mceneff adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordan Mceneff Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordan Mceneff 8 Ocak 2001 tarihinde Derry şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İrlanda,Kuzey İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Jordan John McEneff şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordan Mceneff Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Quorum Sports Advisors yapmaktadır. Jordan Mceneff, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Derry City futbol takımında oynamaktadır. Derry City takımına 19 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Jordan Mceneff'nin Derry City ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Jordan Mceneff Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jordanmceneff10/

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Jordan Mceneff Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jordan Mceneff isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Jordan Mceneff Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordan Mceneff futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FC Arsenal Alty

1 Temmuz 2017 yılında Arsenal U18

1 Temmuz 2019 yılında Arsenal U23

7 Şubat 2022 yılında Shelbourne

30 Haziran 2022 yılında Arsenal U23

19 Ağustos 2022 yılında Derry City

Jordan Mceneff Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordan Mceneff şuan Derry City takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jordan Mceneff Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Derry City (-2016), Arsenal FC (2016-2019)

İrlanda U17 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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