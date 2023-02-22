Jordan Mcmullan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Mcmullan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordan Mcmullan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordan Mcmullan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordan Mcmullan 11 Nisan 2003 tarihinde Ballymena şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordan Mcmullan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ballymena United futbol takımında oynamaktadır. Ballymena United takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Jordan Mcmullan'nin Ballymena United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jordan Mcmullan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jordan Mcmullan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jordan Mcmullan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordan Mcmullan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Ballymena

Jordan Mcmullan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordan Mcmullan şuan Ballymena United takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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