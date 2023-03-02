Jordan Norville Williams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Norville Williams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordan Norville Williams adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jordan Norville Williams Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jordan Norville Williams 26 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Jordan Zion Wilford Norville-Williams şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jordan Norville Williams Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unique Sports Group yapmaktadır. Jordan Norville Williams, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Farnborough FC futbol takımında oynamaktadır. Farnborough FC takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Jordan Norville Williams'nin Farnborough FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Jordan Norville Williams Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jordan Norville Williams futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Cambridge U18
1 Ağustos 2017 yılında Cambridge City
1 Eylül 2017 yılında Cambridge U18
16 Şubat 2018 yılında Harlow
16 Mart 2018 yılında Cambridge U18
24 Mart 2018 yılında St. Neots Town
31 Mayıs 2018 yılında Cambridge U18
1 Temmuz 2018 yılında Cambridge Utd.
1 Ağustos 2018 yılında Royston Town
1 Aralık 2018 yılında Cambridge Utd.
8 Aralık 2018 yılında St. Neots Town
31 Mayıs 2019 yılında Cambridge Utd.
1 Ağustos 2019 yılında Hitchin Town FC
1 Ekim 2019 yılında Cambridge Utd.
3 Ekim 2020 yılında Hayes & Yeading
1 Ağustos 2022 yılında Farnborough
Jordan Norville Williams Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jordan Norville Williams şuan Farnborough FC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.
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