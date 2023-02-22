Jordan Owens kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Owens Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordan Owens adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordan Owens Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordan Owens 9 Temmuz 1989 tarihinde Belfast şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordan Owens Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Crusaders FC futbol takımında oynamaktadır. Crusaders FC takımına 1 Temmuz 2008 tarihinde katılmıştır. Jordan Owens'nin Crusaders FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jordan Owens Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jordan Owens isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jordan Owens Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordan Owens futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Crusaders

Jordan Owens Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordan Owens şuan Crusaders FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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