Jordan Stewart kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Stewart Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordan Stewart adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordan Stewart Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordan Stewart 31 Mart 1995 tarihinde Belfast şehrinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordan Stewart Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Glenavon FC futbol takımında oynamaktadır. Glenavon FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jordan Stewart'nin Glenavon FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Jordan Stewart Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jordan Stewart isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jordan Stewart Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordan Stewart futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Glentoran

21 Ağustos 2015 yılında Swindon Town

24 Mart 2016 yılında Grimsby Town

31 Mayıs 2016 yılında Swindon Town

1 Temmuz 2017 yılında Linfield

31 Ocak 2023 yılında Glenavon

31 Mayıs 2023 yılında Linfield

Jordan Stewart Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordan Stewart şuan Glenavon FC takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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