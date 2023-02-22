Jordan Williamson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Williamson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordan Williamson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordan Williamson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordan Williamson 23 Mayıs 1995 tarihinde Belfast şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordan Williamson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jordan Williamson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ballymena United futbol takımında oynamaktadır. Ballymena United takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Jordan Williamson'nin Ballymena United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jordan Williamson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jordan Williamson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jordan Williamson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordan Williamson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Knockbreda FC

13 Kasım 2015 yılında PSNI FC

1 Ocak 2019 yılında Ballymena

Jordan Williamson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordan Williamson şuan Ballymena United takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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