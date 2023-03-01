Jordan Wynter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Wynter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordan Wynter adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordan Wynter Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordan Wynter 24 Kasım 1993 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İngiltere,Jamaika uyrukludur.Gerçek adı da Jordan James Cecil Wynter şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordan Wynter Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lilywhite yapmaktadır. Jordan Wynter, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dartford FC futbol takımında oynamaktadır. Dartford FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Jordan Wynter'nin Dartford FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jordan Wynter Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jordan Wynter isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jordan Wynter Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordan Wynter futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Arsenal Res.

1 Temmuz 2013 yılında Bristol City

21 Ağustos 2014 yılında Cheltenham

21 Eylül 2014 yılında Bristol City

2 Şubat 2015 yılında Cheltenham

1 Temmuz 2016 yılında Barton Rovers

1 Kasım 2016 yılında Bromley

1 Temmuz 2017 yılında Woking

1 Temmuz 2018 yılında Maidstone

28 Eylül 2018 yılında Dartford

31 Mayıs 2019 yılında Maidstone

1 Temmuz 2019 yılında Dartford

Jordan Wynter Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordan Wynter şuan Dartford FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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