Jordana Brewster boşanma davası sürerken yeni bir aşka yelken açtı!

Jordana Brewster 13 yıllık eşi Andrew Form'a boşanma davası açmasından kısa bir süre sonra yeni sevgilisiyle görüntülendi. İş insanı Mason Morfit ile Santa Monica plajında samimi şekilde görüntülenen Brewster meraklı gözlere aldırmadan sevgilisini öpücüklere boğdu.

Fast and Furious (Hızlı ve Öfkeli) adlı filmle tanınan Jordana Brewster, yeni sevgilisiyle objektiflere yansıdı.

13 yıllık eşi Andrew Form'a bu ayın başlarında; uzun süredir aralarında geçimsizlik olduğu gerekçesiyle boşanma davası açan Brewster, yeni sevgilisi iş insanı Mason Morfit ile Santa Monica plajında objektiflere takıldı.

Bir süre önce iş insanı Mason Morfit ile yeni bir aşka yelken açtı. İki sevgili, önceki gün de Santa Monica'da plajda görüntülendi.

Denize birlikte giren çift, dalgaların arasında el ele yürüyüş yaptı ve sonra da birbirlerini öpücüklere boğdu. Morfit, bir ara fotoğraf çekerken Brewster da arkasından el sallayıp poz verdi.

Bir ara kumlara uzanan Brewster, güneşin keyfini çıkarırken görüldü. Düzgün fiziği ise görenlerin dudağını uçuklattı.

40 yaşında olan Jordana Brewster, Form ile 2006 yılında The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning filminin setinde tanışmıştı.