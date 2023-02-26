Jorge Almagro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Almagro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Almagro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Almagro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge Almagro 14 Şubat 2001 tarihinde Quito şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Jorge Ariel Almagro Albán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Almagro Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cumbayá FC futbol takımında oynamaktadır. Cumbayá FC takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jorge Almagro'nin Cumbayá FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jorge Almagro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jorge Almagro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jorge Almagro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge Almagro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Norte América

1 Haziran 2019 yılında LDU Quito U20

1 Ocak 2020 yılında LDU Quito B

1 Ağustos 2020 yılında Atlético Kin

31 Aralık 2020 yılında LDU Quito B

13 Mart 2021 yılında CD América

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

7 Temmuz 2022 yılında Cumbayá FC

Jorge Almagro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge Almagro şuan Cumbayá FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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