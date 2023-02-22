Jorge Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Diaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Diaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge Diaz 28 Haziran 1989 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Uruguay,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Jorge Luis Díaz Gutiérrez şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Diaz Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LEADERBROCK yapmaktadır. Jorge Diaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panetolikos GFS futbol takımında oynamaktadır. Panetolikos GFS takımına 5 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Jorge Diaz'nin Panetolikos GFS ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jorge Diaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jorge Diaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jorge Diaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge Diaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında RCD Espanyol B

25 Ocak 2013 yılında Albacete

1 Temmuz 2015 yılında Real Zaragoza

1 Şubat 2016 yılında CD Numancia

30 Haziran 2016 yılında Real Zaragoza

4 Temmuz 2016 yılında Reus Deportiu

30 Haziran 2017 yılında Real Zaragoza

5 Temmuz 2017 yılında Panetolikos

Jorge Diaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge Diaz şuan Panetolikos GFS takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.