Jorge Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Moreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Moreno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Moreno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge Moreno 25 Temmuz 2001 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Jorge Moreno San Vidal şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Moreno Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RGFOOTBALL yapmaktadır. Jorge Moreno, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Córdoba CF futbol takımında oynamaktadır. Córdoba CF takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jorge Moreno'nin Córdoba CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jorge Moreno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jorge Moreno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jorge Moreno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge Moreno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Rayo B

1 Temmuz 2021 yılında Rayo Vallecano

31 Ağustos 2021 yılında CyD Leonesa

30 Haziran 2022 yılında Rayo Vallecano

7 Temmuz 2022 yılında Córdoba CF

30 Haziran 2023 yılında Rayo Vallecano

Jorge Moreno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge Moreno şuan Córdoba CF takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.