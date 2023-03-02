Jorge Padilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Padilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Padilla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Padilla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge Padilla 23 Nisan 2001 tarihinde Fuerteventura şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Jorge Padilla Soler şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Padilla Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Jorge Padilla, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Ferrol futbol takımında oynamaktadır. Racing Ferrol takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Jorge Padilla'nin Racing Ferrol ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jorge Padilla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jorge Padilla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jorge Padilla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge Padilla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2019 yılında CD Tenerife B

1 Temmuz 2020 yılında CD Tenerife

26 Ağustos 2021 yılında Atl. Levante

30 Haziran 2022 yılında CD Tenerife

31 Ağustos 2022 yılında Racing Ferrol

30 Haziran 2023 yılında CD Tenerife

Jorge Padilla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge Padilla şuan Racing Ferrol takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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