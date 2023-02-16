Jorrel Hato kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorrel Hato Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorrel Hato adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorrel Hato Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorrel Hato 7 Mart 2006 tarihinde doğmuştur. Hollanda,Curacao uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorrel Hato Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Jorrel Hato, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ajax Amsterdam U21 futbol takımında oynamaktadır. Ajax Amsterdam U21 takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jorrel Hato'nin Ajax Amsterdam U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jorrel Hato Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jorrel Hato isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Jorrel Hato Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorrel Hato futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Ajax Altyapı

1 Temmuz 2021 yılında Ajax U17

1 Temmuz 2022 yılında Ajax U18

1 Ocak 2023 yılında Ajax U21

Jorrel Hato Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorrel Hato şuan Ajax Amsterdam U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jorrel Hato Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sportclub Feyenoord, Sparta Rotterdam (-2018), Ajax (2018-2023)

Hollanda U16 takımında 4 numaralı formasıyla 23 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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