Jose Alberto Canas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Alberto Canas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Alberto Canas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Alberto Canas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Alberto Canas 27 Mayıs 1987 tarihinde Rota şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da José Alberto Cañas Ruiz Herrera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Alberto Canas Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Jose Alberto Canas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ionikos Nikeas futbol takımında oynamaktadır. Ionikos Nikeas takımına 28 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Jose Alberto Canas'nin Ionikos Nikeas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jose Alberto Canas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jaca21as/

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Jose Alberto Canas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Alberto Canas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jose Alberto Canas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Alberto Canas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Betis C

1 Temmuz 2007 yılında Betis B

1 Nisan 2009 yılında Betis

1 Temmuz 2013 yılında Swansea

1 Eylül 2014 yılında Espanyol

11 Temmuz 2016 yılında PAOK

1 Temmuz 2019 yılında Kızılyıldız

19 Ağustos 2020 yılında Kulüpsüz

12 Mart 2021 yılında Atl. Baleares

28 Ağustos 2021 yılında Ionikos Nikeas

Jose Alberto Canas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Alberto Canas şuan Ionikos Nikeas takımında oynamakta ve 87 numaralı formayı giymektedir.

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