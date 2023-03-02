Jose Calderon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Calderon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Calderon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Calderon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Calderon 7 Ocak 2000 tarihinde Paradas şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da José Manuel Calderón Portillo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Calderon Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Jose Calderon, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Córdoba CF futbol takımında oynamaktadır. Córdoba CF takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jose Calderon'nin Córdoba CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jose Calderon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Calderon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Calderon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Calderon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Calavera U19

1 Temmuz 2017 yılında Betis U19

1 Temmuz 2019 yılında Betis Deportivo

4 Ekim 2021 yılında Kulüpsüz

23 Kasım 2021 yılında San Fernando CD

1 Temmuz 2022 yılında Córdoba CF

Jose Calderon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Calderon şuan Córdoba CF takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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