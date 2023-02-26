Jose Carabali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Carabali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jose Carabali kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jose Carabali ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jose Carabali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Carabali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jose Carabali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Carabali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Carabali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Carabali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Carabali 19 Mayıs 1997 tarihinde Esmeraldas şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da José Joel Carabalí Prado şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Carabali Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kancha Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Universidad Católica futbol takımında oynamaktadır. CD Universidad Católica takımına 8 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Jose Carabali'nin CD Universidad Católica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose Carabali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Carabali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jose Carabali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Carabali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Temmuz 2016 yılında Club Unibolivar

31 Aralık 2016 yılında Kulüpsüz

4 Nisan 2017 yılında Puerto Quito

8 Ocak 2020 yılında Uni. Católica

Jose Carabali kimdir

Jose Carabali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Carabali şuan CD Universidad Católica takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CD Everest (-5/2015)

Jose Carabali Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ekvador takımında 17 numaralı formasıyla 29 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Jose Carabali nereli

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