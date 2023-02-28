Jose Caraballo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Caraballo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jose Caraballo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jose Caraballo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Jose Caraballo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Caraballo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jose Caraballo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Caraballo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Caraballo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Caraballo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Caraballo 21 Şubat 1996 tarihinde Carúpano, Sucre şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Venezuela uyrukludur.Gerçek adı da José Enrique Caraballo Rosal şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Caraballo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Agencia de Futbol Venezuela yapmaktadır. Jose Caraballo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Pyunik Erivan futbol takımında oynamaktadır. FC Pyunik Erivan takımına 1 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Jose Caraballo'nin FC Pyunik Erivan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose Caraballo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Caraballo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Jose Caraballo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Caraballo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Temmuz 2014 yılında Deportivo Lara

31 Aralık 2015 yılında Caracas FC

1 Ocak 2016 yılında Deportivo Lara

14 Temmuz 2016 yılında Atlante

30 Haziran 2017 yılında Deportivo Lara

18 Ocak 2018 yılında Huachipato

12 Şubat 2019 yılında GV San José

30 Haziran 2019 yılında Huachipato

1 Ağustos 2019 yılında Deportivo Lara

31 Aralık 2019 yılında Huachipato

22 Ocak 2020 yılında Real Santa Cruz

31 Aralık 2020 yılında Huachipato

15 Şubat 2021 yılında Pyunik Erivan

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ekim 2022 yılında Pyunik Erivan

Jose Caraballo kimdir

Jose Caraballo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Caraballo şuan FC Pyunik Erivan takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Caracas FC

Jose Caraballo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Venezuela U20 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Venezuela U17 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jose Caraballo nereli

0
1
0
1
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Son Haberler
Sherzod Esanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sherzod Esanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sherzod Esanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sherzod Esanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vsevolod Ermakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vsevolod Ermakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vsevolod Ermakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vsevolod Ermakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mukhammadkarim Toirov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mukhammadkarim Toirov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mukhammadkarim Toirov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mukhammadkarim Toirov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yaya Sanogo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yaya Sanogo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yaya Sanogo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yaya Sanogo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Çok Okunanlar
Tuğba Ekinci'nin deprem açıklaması Sosyal medyada olay oldu, "İşte aradığım deprem profesörü"
Tuğba Ekinci'nin deprem açıklaması Sosyal medyada olay oldu, "İşte aradığım deprem profesörü"
Haluk Levent'ten çarpıcı açıklamalar: "Gittiğimizde devletin tamamı ordaydı, görmedim mi diyeyim!"
Haluk Levent'ten çarpıcı açıklamalar: "Gittiğimizde devletin tamamı ordaydı, görmedim mi diyeyim!"
Bursa Nilüfer barajında su bitti! 20 gün yetecek kadar su kaldı!
Bursa Nilüfer barajında su bitti! 20 gün yetecek kadar su kaldı!
Yargıtay'dan emsal karar! Kalitesiz inşaat malzemesi kullananlar yandı!
Yargıtay'dan emsal karar! Kalitesiz inşaat malzemesi kullananlar yandı!
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi