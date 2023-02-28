Jose Caraballo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Caraballo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Caraballo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Caraballo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Caraballo 21 Şubat 1996 tarihinde Carúpano, Sucre şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Venezuela uyrukludur.Gerçek adı da José Enrique Caraballo Rosal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Caraballo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Agencia de Futbol Venezuela yapmaktadır. Jose Caraballo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Pyunik Erivan futbol takımında oynamaktadır. FC Pyunik Erivan takımına 1 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Jose Caraballo'nin FC Pyunik Erivan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose Caraballo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Caraballo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Caraballo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Caraballo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Temmuz 2014 yılında Deportivo Lara

31 Aralık 2015 yılında Caracas FC

1 Ocak 2016 yılında Deportivo Lara

14 Temmuz 2016 yılında Atlante

30 Haziran 2017 yılında Deportivo Lara

18 Ocak 2018 yılında Huachipato

12 Şubat 2019 yılında GV San José

30 Haziran 2019 yılında Huachipato

1 Ağustos 2019 yılında Deportivo Lara

31 Aralık 2019 yılında Huachipato

22 Ocak 2020 yılında Real Santa Cruz

31 Aralık 2020 yılında Huachipato

15 Şubat 2021 yılında Pyunik Erivan

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ekim 2022 yılında Pyunik Erivan

Jose Caraballo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Caraballo şuan FC Pyunik Erivan takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jose Caraballo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Caracas FC

Venezuela U20 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Venezuela U17 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

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