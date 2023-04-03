Jose De Avila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose De Avila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose De Avila adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose De Avila Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose De Avila 3 Haziran 2004 tarihinde , Georgia şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Meksika,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da José Armando de Ávila Reyes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose De Avila Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Pachuca Premier futbol takımında oynamaktadır. CF Pachuca Premier takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jose De Avila'nin CF Pachuca Premier ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose De Avila Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose De Avila futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Temmuz 2022 yılında Pachuca II

Jose De Avila Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose De Avila şuan CF Pachuca Premier takımında oynamakta ve 105 numaralı formayı giymektedir.

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