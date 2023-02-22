Jose Luis Valiente kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Luis Valiente Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Luis Valiente adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Luis Valiente Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Luis Valiente 18 Mayıs 1991 tarihinde Alzira şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da José Luis Valiente Giménez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Luis Valiente Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Jose Luis Valiente, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asteras Tripolis futbol takımında oynamaktadır. Asteras Tripolis takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Jose Luis Valiente'nin Asteras Tripolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jose Luis Valiente Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Luis Valiente isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Luis Valiente Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Luis Valiente futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Alicante U19

1 Temmuz 2010 yılında Alicante CF B

1 Temmuz 2011 yılında Alzira

1 Temmuz 2014 yılında Olímpic Xàtiva

8 Temmuz 2015 yılında Atl. Levante

19 Temmuz 2016 yılında Lleida Esportiu

1 Temmuz 2018 yılında Asteras Tripoli

Jose Luis Valiente Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Luis Valiente şuan Asteras Tripolis takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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