Jose Manuel Alonso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Manuel Alonso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Manuel Alonso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Manuel Alonso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Manuel Alonso 14 Mayıs 1996 tarihinde Punta Umbría şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da José Manuel Alonso Domínguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Manuel Alonso Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Jose Manuel Alonso, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Córdoba CF futbol takımında oynamaktadır. Córdoba CF takımına 9 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jose Manuel Alonso'nin Córdoba CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jose Manuel Alonso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Manuel Alonso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Manuel Alonso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Manuel Alonso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Recr. Huelva B

1 Şubat 2016 yılında Recr. Huelva

11 Temmuz 2017 yılında CyD Leonesa

7 Ağustos 2017 yılında Marbella FC

30 Haziran 2018 yılında CyD Leonesa

17 Ocak 2019 yılında UD Almería B

13 Eylül 2019 yılında Cádiz CF B

21 Ağustos 2020 yılında Valladolid Prom

9 Temmuz 2021 yılında Córdoba CF

Jose Manuel Alonso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Manuel Alonso şuan Córdoba CF takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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