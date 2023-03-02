Jose Ruiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Ruiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Ruiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Ruiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Ruiz 26 Mart 1990 tarihinde Picassent şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da José Miguel Ruiz del Amo şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Ruiz Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GSM SPAIN yapmaktadır. Jose Ruiz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Córdoba CF futbol takımında oynamaktadır. Córdoba CF takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jose Ruiz'nin Córdoba CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jose Ruiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Ruiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jose Ruiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Ruiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Penya Deportiva

1 Temmuz 2009 yılında Real Zaragoza B

1 Temmuz 2011 yılında CF Gandía

1 Temmuz 2012 yılında Getafe CF B

1 Temmuz 2014 yılında Huracán

8 Temmuz 2015 yılında Real Murcia

1 Temmuz 2017 yılında Atl. Baleares

2 Temmuz 2018 yılında Real Murcia

8 Ağustos 2019 yılında Lleida Esportiu

1 Temmuz 2021 yılında Córdoba CF

Jose Ruiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Ruiz şuan Córdoba CF takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.