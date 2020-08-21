Jose Sosa, Fenerbahçe antrenmanına çıktı!

Fenerbahçe'nin transfer döneminde en çok konuşulan ismi olan Jose Sosa, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmişti. İstanbul'a gelişinin ardından kısa sürede açıklanması beklenen tecrübeli oyuncunun resmi açıklaması henüz yapılmadı.

Ancak bugün sabah saatlerinde, sosyal medyada dolaşan bir görüntü Sosa'nın Samandıra Tesislerinde idman yaptığı görülüyor. Taraftarlar arasında bir anda gündem olan Sosa'nın bu fotoğrafının kulüpte kaos yarattığı söyleniyor.

TRT Spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Jose Sosa sabah Samandıra’da antrenman yaptı. Basına sızan fotoğraf doğru. Şu an sızdıranı arıyorlar. Kaos çıktı. Kulüp yalanlama bile yapabilir."

İşte Sosa'nın basına sızan fotoğrafı: