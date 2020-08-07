Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Jose Sosa, yeni takımını arıyor. Menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerilen tecrübeli orta saha oyuncusu için Emre Belözoğlu harekete geçti. Transferde hareketli saatler geçiren sarı-lacivertliler, geçtiğimiz gün Teknik Direktör Erol Bulut ile birlikte, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Flip Novak'ı kadrosuna katmıştı.

FENERBAHÇE'YE ÖNERİLDİ

TRT Spor'un haberine göre Jose Sosa Fenerbahçe'ye önerildi. Sarı Lacivertlilerin sözleşmesi elinde olan Sosa için girişimde bulunacağı belirtildi.

4 Ağustos 2020 tarihinde Trabzonspor ile sözleşmesi sonra eren Sosa, bordo-mavili ekibe 2017 yılında transfer olmuştu. Trabzonspor'da geçirdiği sürelerin ardından kaptanlığa kadar yükselen Arjantinli yıldız Jose Sosa, Trabzon ekibine veda etti.

Jose Sosa'nın daha önce ülkesi Arjantin'e döneceği belirtilmişti.

JOSE SOSA'NIN PERFORMANSI

Sosa Süper Lig'de geçirdiği sezonların ardından birçok taraftarın ve teknik adamın beğenisini kazanmıştı. Arjantinli orta saha oyuncusu bu sezon Trabzonspor ile çıktığı 42 maçta 11 gol attı. 42 maçta 12 asisti de bulunan Sosa'nın Fenerbahçe'ye transfer olması bekleniyor.