Jose Sosa, sahalara geri döndü!
Fenerbahçe'nin bu sezon transfer ettiği Jose Sosa'nın koronavirüs testinin pozitif çıkması spor camiasını şoke etmişti. Ancak iyi haber geldi, son yapılan kovid-19 testi negatif çıktı.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa, daha önce pozitif çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatife dönmesinin ardından antrenmanlara başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, takımdan ayrı bireysel çalışmalara başlayan Sosa'nın, idman eksiğini kapatana kadar kendisine hazırlanan özel program çerçevesinde hazırlıklarını sürdüreceği aktarıldı.
Sosa'nın, önümüzdeki haftadan itibaren takımla çalışmalara başlayacağı duyuruldu.
Haber KaynağıAA