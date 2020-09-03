Jose Sosa, sahalara geri döndü!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa, daha önce pozitif çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatife dönmesinin ardından antrenmanlara başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, takımdan ayrı bireysel çalışmalara başlayan Sosa'nın, idman eksiğini kapatana kadar kendisine hazırlanan özel program çerçevesinde hazırlıklarını sürdüreceği aktarıldı.

Sosa'nın, önümüzdeki haftadan itibaren takımla çalışmalara başlayacağı duyuruldu.